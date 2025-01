Raid di ragazzini a Casarano, i minori tutti identificati

Un raid vandalico è stato compiuto ieri sera in alcune strade del centro storico di Casarano da un gruppo di ragazzini che, dopo aver imbrattato i muri per strada, hanno rotto il vetro di una cantina gettandovi dentro un petardo che ha provocato un principio d’incendio spento dai vigili del fuoco. Il locale è di proprietà di un farmacista del posto che lo utilizza come deposito. Il raid è stato ripreso dalle telecamere di sicurezza e i tre, tutti minorenni, sono stati identificati, Sull’accaduto indagano i carabinieri.