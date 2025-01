Un 21enne morto in un incidente stradale a Foggia

Un giovane di 21 anni è morto e tre persone sono rimaste ferite in un incidente stradale avvenuto nel centro cittadino di Foggia lungo viale Ofanto e corso Roma nella tarda serata di ieri. L’incidente ha coinvolto due auto, una Bmw ed una Fiat Panda sulla quale si trovava la giovane vittima. L’impatto tra le due auto – stando a una prima ricostruzione – è stato violento e l’utilitaria è finita contro un cartellone pubblicitario che è stato abbattuto. Il ventenne è morto prima dell’arrivo dei soccorsi. Sul posto hanno operato polizia, vigili del fuoco ed operatori del 118 per il trasporto dei feriti in ospedale. Sempre ieri, in mattinata, in un altro incidente alla periferia di Foggia erano morte due persone.