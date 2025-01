A Bari iniziativa per ripulire la scuola Diaz a Carbonara

A Bari nel weekend è in programma un’iniziativa ecologica dedicata alla cura del territorio e aperta a bambini, famiglie e singoli cittadini. “Tutti uniti per la scuola Diaz”: l’appuntamento – completamente gratuito e aperto a tutti i cittadini – è fissato per domani, sabato 25 gennaio 2025 alle ore 10:00 in Via Vittorio Veneto, a Carbonara.

Possono partecipare cittadini di ogni età e condizioni sociale, intenzionati a prendere parte a un’iniziativa civica di rigenerazione urbana e sociale: i partecipanti saranno coinvolti nella tinteggiatura della scuola vandalizzata, come anche nella visita nella chiesetta di Sant’Agostino del 1600 e del cortile della scuola. Qui, in particolare, avverrà un omaggio a una creatura meravigliosa: uno degli ultimi “secolari” sopravvissuti, un leccio con più di 150 anni, ormai classificato monumentale.

Ai partecipanti non sono richiesti adempimenti di sorta ma solo di iscriversi all’evento nell’apposita APP (bit.ly/4jqAErS).

“Partecipare ai nostri eventi ecologici rafforza il senso comunità e la voglia di continuare a prendersi cura del bene comune, soprattutto in centri di così grande rilevanza storica, come Carbonara: un luogo unico, troppo spesso colpito da roghi abusivi e discariche illegali, e sul quale vogliamo portare l’attenzione” – dichiara Annalisa Condurro, Referente Retake Bari.