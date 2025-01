A Molfetta due spettacoli dedicati alla Shoah

Due spettacoli per riflettere su passato e presente a Molfetta, in occasione della Giornata della memoria e della Giornata del ricordo. È il palcoscenico della Cittadella degli artisti a ospitare gli eventi della terza edizione della rassegna ‘Per non dimenticare’, promossa dall’Assessorato alla Cultura di Molfetta in collaborazione con Teatri di Bari. Sabato 25 gennaio alle 20.30 in scena Tanto vale divertirsi della Compagnia Uno&Trio. Antonella Carone, Tony Marzolla e Loris Leoci protagonisti di un surreale omaggio alla comicità del ‘900 e alla sua storia: un’incessante cavalcata tra frizzi, guizzi e lazzi in fuga da una tragedia che intanto s’avvicina, esattamente come il “pubblico” che incombe al di là del sipario, scandendo il tempo che resta con rumori che ricordano l’avvicinarsi minaccioso di giganti o di strani apparecchi di guerra

Per la Giornata del ricordo, domenica 16 febbraio alle ore 19, è Carlo Colombo – pianista, autore e cantante trevigiano, figlio di profughi giulianodalmati – ad affrontare lo spinoso tema dell’esodo dai territori dell’Istria e della Dalmazia. In Mili muoi, l’esodo dei miei. Una storia personale, vissuta in primis alla sua famiglia sia paterna che materna dopo il 1945 con l’instaurazione della dittatura comunista della Yugoslavia di Tito. Accompagnato dalla musica del pianoforte, dell’ekatron e del Toy Piano, cantando canzoni d’epoca e canzoni originali che ha scritto appositamente per questo spettacolo, racconta storie di fughe via mare e via terra.