Bari, auto cannibalizzata al San Paolo: lasciata in mezzo ai rifiuti

E’ stata trovata completamente “cannibalizzata” un’auto al San Paolo. La foto, pubblicata sui social, ritrae un veicolo in parte smontato e “depredato”, sicuramente per recuperare dei pezzi di ricambio da vendere sul mercato nero. L’auto è stata lasciata anche in una zona piena di rifiuti. I residenti hanno subito allertato le forze dell’ordine. (foto facebook)