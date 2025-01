Bari, irregolarità in cantiere: tre imprese sospese

Il personale di vigilanza dello IAM (Ispettorato d’area metropolitana) di Bari BAT ha rilevato in un cantiere edile, attivo per la ristrutturazione di un edificio, gravi irregolarità sia rispetto all’aspetto sicurezza che all’inquadramento degli 11 operai occupati. Tre le imprese operative nel medesimo cantiere attivo nel capoluogo pugliese, tutte con appalto diretto con la committenza e tutte e tre destinatarie di provvedimento di sospensione.

Le prime due aziende sono state sospese per gravi violazioni in materia di salute e sicurezza: la prima società, con 7 lavoratori in forza utilizzava impianti quadri elettrici non conformi con rischio di elettrocuzione, ponteggi non conformi a rischio caduta per i lavoratori, solai sprovvisti di protezione nelle aperture. Anche la seconda impresa, con 2 lavoratori in forza presentava carenze in materia di sicurezza, sempre riferite a impianti e quadri elettrici non conformi.

La terza azienda, a differenza delle prime due, è stata destinataria del provvedimento sospensione sia per le carenze in materia di sicurezza che per il superamento della soglia di lavoro nero, perché su 2 lavoratori presenti 1 è risultato privo di regolare assunzione.

Oltre alla irregolare occupazione, a carico della medesima ditta sono state impartite prescrizioni in materia di sicurezza: oltre agli impianti e quadri elettrici non conformi con rischio di elettrocuzione, al datore di lavoro è stata rilevata la mancata sorveglianza sanitaria, la mancata messa a disposizione di d.p.i. (dotazioni di protezione individuali come caschi, scarpe antinfortunistiche, guanti ecc…), la mancata formazione per i lavoratori.