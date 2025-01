Bari, un ritratto familiare: al Kismet il week end per le famiglie

Al Teatro Kismet un modern musical che racconta in parole e musica nevrosi e disfunzionalità del mondo di oggi. La Stagione 2024.25 Attraversamenti dell’Opificio per le Arti di Bari prosegue sabato 25 gennaio alle ore 21 e domenica 26 gennaio alle ore 18 con Family, spettacolo scritto e diretto da Gipo Gurrado. Dopo Supermarket, bestiario contemporaneo, cantato e ballato da nove giovani interpreti, al centro del racconto c’è una famiglia come tante altre, che vive, cambia e invecchia sul filo di un legame unico e inesorabile. Family racconta problemi, fraintendimenti e aspettative di una famiglia che assomiglia a quella di tutti noi e, attraverso testi caustici e insoliti, ne disegna un ritratto inaspettato. Andrea Lietti, Giovanni Longhin, Ilaria Longo, Nicola Fadda, Roberto Marinelli, Marco Rizzo, Elena Scalet e Paola Tintinelli interpretano i membri della famiglia, che crescono, invecchiano, cambiano e regolarmente si ritrovano a tavola per cenare assieme e festeggiare compleanni, o sul divano per confrontarsi e affrontare emergenze.

Annunci

Questa volta, però l’angolazione da cui Gurrado fa osservare il pubblico è inedita, accogliente, morbida: “Un punto di vista che dovrebbe essere usato da tutti – racconta – se si volesse avere, almeno per una volta, uno sguardo libero sulla propria famiglia e osservarla da una prospettiva candida e disincantata”. Alla replica di domenica 26 segue nel foyer l’appuntamento con lo Spettatore critico, durante il quale la compagnia, insieme alla direttrice artistica di Teatri di Bari Teresa Ludovico, dialoga con il pubblico. Sabato 25 gennaio nel foyer del teatro sarà presente un book corner a cura della libreria Un panda sulla luna. La Stagione 2024.25 è organizzata dal TRIC Teatri di Bari con il sostegno del Ministero della Cultura, della Regione Puglia e del Comune di Bari.