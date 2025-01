Cade da barella e muore, indagini a Taranto. Autopsia rileva fratture

Saranno resi noti tra 60 giorni i risultati dell’autopsia sul corpo del 73enne di Massafra, deceduto il 15 gennaio scorso all’ospedale San Pio di Castellaneta, dove era stato portato dal figlio in seguito a un malore. L’uomo, in procinto di essere dimesso, sarebbe caduto accidentalmente da una barella. L’esame autoptico avrebbe evidenziato alcune fratture, senza però rilevare danni a livello encefalico. Sono state anche riscontrate patologie pregresse, ma saranno necessari ulteriori accertamenti per determinare con precisione la causa della morte e chiarire eventuali dubbi residui.

La famiglia del defunto ha presentato una denuncia, chiedendo alla magistratura di verificare se la caduta dalla barella possa essere stata causata, almeno in parte, da una carenza di personale sanitario nell’ospedale di Castellaneta. Nell’ambito dell’inchiesta, come atto dovuto per permettere la nomina di consulenti tecnici, tre medici e un infermiere sono stati iscritti nel registro degli indagati e hanno ricevuto un’informazione di garanzia.