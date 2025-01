A Bari dati allarmanti: “Minori sempre più aggressivi”

Nel 2024, nel distretto della Corte d’Appello di Bari (che comprende anche le province di Foggia e Barletta-Andria-Trani), la Procura dei minori ha iscritto 34 denunce in materia di delitti contro la libertà sessuale, un aumento del 10% rispetto all’anno precedente e del 29% nel triennio. Dati, questi, definiti “allarmanti” nella relazione del presidente della Corte d’Appello di Bari, Francesco Cassano. L’incremento, per quanto riguarda i minori, riguarda anche il reato di stalking (+36%, nel triennio +28%). “Si tratta di dati numerici – si legge ancora nella relazione – che confermano una criminalità minorile sempre più protesa verso la commissione di reati caratterizzati da particolare aggressività”. In aumento le denunce per stalking anche nelle procure ordinarie, passate da 1387 a 1417 nel 2024 (+3%). Quanto ai femminicidi, le denunce nel 2024 sono state 6, contro le 8 del 2023, per i reati consumati, ma sono anche diminuite (da 9 a 7) le denunce per i femminicidi tentati.