A scuola di cucina barese: l’esperienza più amata dai turisti

Cosa c’è di più barese, almeno in cucina, delle orecchiette e della focaccia? Poco o quasi nulla. Tante le proposte, tra queste quella della signora Anita che fa scuola ai turisti. Insegna a fare la pasta fatta in casa, nella propria cucina vicino la stazione centrale. Un tour diventato così famoso da diventare una delle esperienze più popolari su Airbnb nella zona di Bari e dintorni. Oggi i visitatori, stranieri e non, sono alla ricerca di esperienze in cui a far da padrone è il cibo. Specie in Puglia, regione in cui il turismo enogastronomico si impone, i alcuni casi, come componente essenziale di viaggio.

Con ben il 99% di giudizi positivi l’host Anita ha avuto già 219 visite dei turisti. Il costo è di 105 euro a persona, ma si torna a casa con un carico di nozioni sulle tradizioni non solo baresi, ma anche pugliesi. Un percorso di turismo esperienziale che porta i visitatori a scoprire non solo i segreti culinari, ma anche l’autenticità delle relazioni umane tipiche di Bari. Un progetto che unisce cultura, gastronomia e ospitalità in un contesto lontano dai circuiti turistici più battuti, offrendo una prospettiva inedita e intima di Bari.

“Ci incontreremo a casa mia a pochi metri dalla stazione dei treni – spiega Anita su Airbnb – e a 10 minuti a piedi dalla famosa città vecchia con la Basilica di San Nicola, la bellissima Cattedrale di San Sabino e il millenario Castello Svevo.

Nella mia cucina imparerai come fare la pasta fresca e altro della cucina tipica Pugliese, cucineremo insieme, se hai delle richieste particolari fammelo sapere”.

Come detto Anita è quasi la star dei tour di Bari. E tante sono le recensioni positive. “E’ stata davvero una host gentile – racconta un turista – premurosa e nel complesso eccellente per questo corso di cucina. Ha soddisfatto ciascuna delle nostre richieste e ha superato le aspettative per rendere l’intero evento ancora più speciale. Non solo le nostre scarse tecniche di cottura sono state corrette, ma anche il nostro povero italiano (speciale 2 per 1!). Ricorderò per sempre le lezioni e le storie che sono state condivise quella notte, e spero di poter replicare la focaccia e le orecchiette per la mia famiglia per gli anni a venire”.