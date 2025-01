Bari, costumi de “La Bohème” in mostra nel foyer del Piccinni

Dalla Fondazione Petruzzelli, in collaborazione con il Comune e il Museo Civico di Bari, un nuovo appuntamento di “Tesori svelati. Gli splendidi costumi del Teatro Petruzzelli si mettono in mostra”, che presenta gli abiti del prezioso repertorio operistico e coreutico del politeama pugliese con l’obiettivo di diffondere tutta la bellezza dell’arte della sartoria teatrale, ripercorrendo tante tappe significative per il teatro.

Da oggi, e fino al 27 marzo prossimo, il foyer del Teatro Piccinni e il Museo Civico di Bari ospitano infatti alcuni degli splendidi costumi realizzati nel 2019 dal regista, scenografo e costumista Hugo de Ana per “La Bohème”.

Il progetto Tesori svelati è a cura del coordinatore del settore Costume del Teatro Petruzzelli Luigi Spezzacatene.

“Ringrazio la Fondazione per questa iniziativa che da poco più di un anno consente ai cittadini di avvicinarsi ad autentici capolavori dell’arte sartoriale realizzati per il teatro dell’Opera – commenta il sindaco Vito Leccese – per scoprirne la straordinaria fattura. Parliamo di pezzi unici, frutto di arte, studio e lavoro, che contribuiscono al successo della messa in scena di un’opera, in questo caso la Bohème di Hugo de Ana, ambientata negli anni ’20 in una Parigi colorata, affollata e circense, densa di omaggi cinematografici ben riconoscibili nei costumi di scena.

Credo che questo progetto, tra gli altri, abbia il merito di far dialogare diversi luoghi della cultura cittadina trasformandoli temporaneamente in spazi espositivi del tutto inediti per l’arte sartoriale”.

Grazie a questa iniziativa, il Teatro Piccinni e il Museo Civico di Bari si trasformano in “museo diffuso” dove i costumi esposti vengono presentati attraverso schede informative, fotografie di scena che ne contestualizzano importanza e filologia, nuovi scatti che ne mettono in luce i particolari sartoriali.

Si è volutamente scelto di non racchiudere i costumi in teche di cristallo, in modo che la “libera” fruizione del costume possa generare una maggiore vicinanza e interesse nei confronti dell’oggetto esposto.

Le strutture espositive sono state progettate ad hoc per integrarsi con l’architettura del Teatro Piccinni e del Museo Civico, riproducendone l’estetica e preservandone luoghi e materiali.

L’obiettivo di “Tesori Svelati” è dare al pubblico l’opportunità di avvicinarsi al mondo della tradizione artigiana della sartoria teatrale, della creazione di cappelli, calzature, oggetti, arti antiche e preziose che attraverso la meticolosa creatività dei suoi “attori” rende uniche e irripetibili le messe in scena delle grandi opere e dei grandi balletti.

Al Museo Civico di Bari sarà possibile visitare la mostra da lunedì al venerdì dalle ore 9.30 alle 13.30 e dalle ore 16.30 alle 19.30. Sabato, domenica e festivi dalle ore 9.30 alle 13.30. Il costo del biglietto di ingresso al museo, che comprende anche le mostre temporanee, è di 5 euro (intero) e di 3 euro (ridotto over 65 e under 25).

Al Piccinni sarà possibile visitare la mostra, allestita nel foyer, in occasione dell’apertura del teatro per gli spettacoli e gli eventi in corso.