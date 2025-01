Bari, ennesima beffa: rimonta subita e 1-1 al ‘Manuzzi’

Incredibile ma vero: ancora una volta, in questo campionato, il Bari getta alle ortiche i tre punti. La formazione di Longo si fa rimontare da un Cesena ridotto a 10 uomini dal 35° minuto del primo tempo. Decisiva una disattenzione difensiva nella ripresa, con Obaretin che ha steso in area La Gumina. Eppure, la compagine biancorossa ha disputato una buona prestazione, soprattutto nella prima frazione di gioco. Ma i grandi limiti di questa squadra restano lo scarso cinismo e la poca concentrazione nei momenti topici della partita.

SCELTE INIZIALI: Per la sfida ai romagnoli, mister Moreno Longo deve rinunciare a Lasagna, Vicari, Novakovich, Oliveri e Matino, mentre recupera Maiello. Il tecnico piemontese schiera i suoi con il modulo 3-5-2: Favilli parte dal primo minuto, mentre in difesa si rivede Obaretin con Simic che parte dalla panchina. Nel Cesena, il tecnico Mignani ha tutti a disposizione tranne Chiarello, per scelta della società e Siano per problemi fisici. L’allenatore genovese, schiera i suoi con il modulo 3-4-2-1: in attacco Tavsan e Antonucci a supporto del bomber Shpendi.

PRIMO TEMPO: La prima occasione è del Cesena al minuto 8 con Adamo che calcia alto su invito di Shpendi. Ci prova anche Calò direttamente su calcio di punizione al minuto 10, palla di poco a lato. Replica il Bari al minuto 12 con Benali che impegna Klinsmann dalla distanza. Pericolo per la porta biancorossa al minuto 15 con Francesconi che calcia fuori a pochi passi da Radunovic. Ma il gol lo segna il Bari al minuto 23 con Favilli che deposita in rete un assist di Obaretin. Grande cavalcata di Maita al minuto 30, ma il capitano del Bari tenta la conclusione invece di servire Falletti, tutto solo in area di rigore. Il Cesena resta in 10 dal minuto 35: Calò colpisce con una gomitata Benali e finisce anzitempo negli spogliatoi. Longo è costretto a sostituire Lella per infortunio al minuto 37 : al suo posto Sibilli. La squadra di Mignani prova a reagire, ma i galletti chiudono ogni spazio: si va al riposo sul risultato di 0-1.

SECONDO TEMPO: La ripresa si apre con gli stessi effettivi che hanno terminato la prima frazione di gioco. Il primo squillo è del Bari al minuto 48 con Pucino che calcia debolmente tra le braccia di Klinsmann. Al minuto 50, Sibilli serve Favilli, ma il tiro del centravanti biancorosso viene respinto da Ciofi. Tavsan scalda i guantoni di Radunovic al minuto 53, direttamente su calcio di punizione. La squadra di Longo gioca bene con fraseggi rapidi e inserimenti ficcanti con il Cesena che si difende come può. Al minuto 65 Benali serve Sibilli che colpisce di testa e costringe Klinsmann alla parata bassa. Doppio cambio per i biancorossi al minuto 66: fuori Favilli e Favasuli, dentro Bonfanti e Tripaldelli. Esce anche Falletti al minuto 77, dentro Bellomo. Accade di tutto al minuto 81: la formazione romagnola colpisce il palo con Kargbo, poi Obaretin atterra La Gumina in area piccola e l’arbitro Giua assegna il calcio di rigore per i padroni di casa. Sul dischetto si presenta La Gumina che spiazza Radunovic per il pareggio bianconero. Non accade più nulla sino al triplice fischio del signor Giua. Cesena Bari edizione 2024/25 è storia. All’ Orogel Stadium – Dino Manuzzi termina 1-1.

PAGELLE: Obaretin, che ingenuità. Favilli ritrova gol e sorriso.

Radunovic 6, Pucino 6, Mantovani 6,5, Obaretin 5, Favasuli 6,5 (66′ Tripaldelli 6), Lella 5,5 (37′ Sibilli 5,5), Benali 6, Maita 6, Dorval 6, Falletti 6 (77′ Bellomo sv), Favilli 7 (66′ Bonfanti 6) Longo 5,5

TABELLINO

Risultato finale: 1 – 1

Marcatori: 23′ Favilli 82′ La Gumina rig.

Angoli: 5 – 6

Ammoniti: Adamo, Favasuli, Francesconi, Favilli, Mendicino, Pucino

Espulsi: Calò

Tiri in porta: 2 -4

Possesso palla: 34% 66%

Spettatori 12.949 per un incasso di 143.557,45 euro

FORMAZIONI INIZIALI:

CESENA: Klinsmann, Donnarumma, Shpendi, Ciofi, Adamo, Prestia (c), Tavsan, Antonucci, Mangraviti, Calò, Francesconi

Panchina: Pisseri, Veliaj, Mendicino, Kargbo, Berti, Piacentini, La Gumina, Bastoni, Manetti, Pieraccini

BARI: Radunovic, Pucino, Mantovani, Obaretin, Favasuli, Lella, Benali, Maita (c), Dorval, Falletti, Favilli

Panchina: Pissardo, Marfella, Bellomo, Bonfanti, Tripaldelli, Maiello, Manzari, Sibilli, Šimić, Saco

SQUADRA ARBITRALE:

Arbitro: Antonio Giua della sezione di Olbia. Assistenti: Paolo Laudato della sezione di Taranto e Vincenzo Pedone della sezione di Reggio Calabria. Quarto ufficiale: Davide Gandino della sezione di Alessandria. VAR: Giacomo Camplone (Pescara), coadiuvato dall’ AVAR Giacomo Paganessi (Bergamo).

Foto Ssc Bari