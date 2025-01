Bari, truffe agli anziani: a breve sentinelle e punti di ascolto

La giunta ha approvato ieri il progetto “Prevenzione truffa agli anziani 2025” e il relativo protocollo d’intesa tra Prefettura e Comune di Bari. Il progetto, finanziato dal Fondo Unico Giustizia del Ministero dell’Interno con un contributo di 60.532 euro, prevede la diffusione della campagna informativa “Io non ci casco”, dedicata ai cittadini anziani per prevenire e contrastare le truffe in casa, per strada e su internet, e l’attivazione di una rete mutualistica “Sentinelle di sicurezza” per informare e ascoltare gli anziani e le loro famiglie. Le attività coinvolgeranno le ripartizioni Polizia Locale, Protezione Civile e Servizi alla Persona.

“Il Comune ha già aderito negli scorsi anni all’iniziativa ministeriale, con ottimi risultati in termini di prevenzione e sensibilizzazione diffusa – ha commentato l’assessora alla Vivibilità urbana e Protezione civile Carla Palone -. L’obiettivo è ora riprendere e implementare le attività, anche alla luce delle tante denunce che registrano artifici e tecniche sempre più difficili da riconoscere per le potenziali vittime. Sono ormai numerosi gli episodi di truffe ai danni degli anziani attraverso raggiri subdoli, con i malfattori che si travestono da appartenenti alle forze dell’ordine o ricorrono a telefonate ingannevoli. Questo progetto ci permetterà anche di creare una banca dati per definire una mappatura delle vulnerabilità”.

“L’attuale situazione socio-economica e la recrudescenza che il fenomeno delle truffe sta vivendo negli ultimi mesi sono tali da richiedere grande attenzione nei confronti della popolazione più fragile e maggiormente esposta alle truffe – ha aggiunto l’assessora alla Giustizia, al Benessere sociale e ai Diritti civili Elisabetta Vaccarella -. La mission del progetto è, dunque, creare una rete informativa e di supporto in grado non solo di garantire tutela e assistenza, anche psicologica, agli anziani vittime di truffa, ma anche di prevenire eventuali situazioni di rischio e contrastare fenomeni criminosi spesso perpetrati proprio ai danni dei soggetti più fragili. Focalizzeremo l’attenzione sui diritti e sui bisogni degli anziani, utilizzando un linguaggio il più possibile semplice e immediato, assicurando formazione e informazione di prossimità”.

· Campagne informative “Io non ci casco” Il Comune promuoverà una capillare azione di informazione attraverso una campagna di prevenzione e contrasto alle truffe in casa, in strada e su internet, dedicata alla fascia di popolazione costituita dagli over 65, che nella città di Bari sono circa 75.000. A tal proposito, in continuità con la precedente edizione del progetto, si intende diffondere un opuscolo informativo da distribuire presso i centri per anziani, i centri servizi alle famiglia, gli ospedali, le scuole, i CAF, i Patronati, le banche, le poste, le assicurazioni e le cooperative impegnate nel settore dell’integrazione sociale e dell’assistenza domiciliare, attualmente attivi su scala urbana.

Sarà diffuso anche un video-spot con il coinvolgimento di personalità locali del mondo dello spettacolo come testimonial. Sono previsti questionari di rilevazione dati riguardanti la tipologia di utenti che si rivolgono alla Polizia Locale per segnalare, denunciare o chiedere informazioni circa le dinamiche dei possibili raggiri. La raccolta di informazioni servirà a costruire una banca dati che definisca una mappatura per fascia di età, quartiere, condizione socioeconomica dei soggetti più vulnerabili nell’ambito del territorio cittadino, al fine di poter individuare delle focus-area per interventi futuri mirati.

· Sentinelle di sicurezza Sul territorio dei cinque Municipi sarà rinforzata una “rete di sentinelle di sicurezza”, che permetta di vigilare sulle vittime potenziali del fenomeno criminoso delle truffe. Saranno organizzati incontri dedicati, da tenersi anche nei luoghi di aggregazione tipicamente frequentati dagli anziani (giardini, circoli, etc) finalizzati a svolgere un’attività di formazione e informazione specifica sulle dinamiche peculiari delle truffe. Saranno istituite apposite aree corner nei cinque Municipi, dove, anche per il tramite di Uffici Mobili della Polizia Locale, saranno avviate campagne di sensibilizzazione. Nei “punti di ascolto” promossi dalla Polizia Locale l’utenza sarà informata della possibilità di contattare la sala operativa del Corpo o di recarsi personalmente presso gli uffici del Comando per le eventuali richieste di intervento, segnalazioni o anche semplicemente informazioni sulle tematiche oggetto del progetto.