Film “L’estranea” di Strippoli: si gira in Puglia. Si cercano comparse

Per la nuova produzione cinematografica “L’estranea”, realizzata da Propaganda Italia con il supporto del Ministero della Cultura, si aprono le selezioni per alcuni ruoli nel lungometraggio. Il film sarà diretto da Paolo Strippoli, noto per i successi “A Classic Horror Story” e “Piove”.

Profili richiesti:

– Ragazzo sovrappeso tra i 16 e i 22 anni, con accento neutro o preferibilmente pugliese.

– Ragazzo tra gli 11 e i 14 anni, che pratichi calcio, con accento neutro o preferibilmente pugliese.

– Bellissima ragazza tra i 12 e i 15 anni, con accento neutro o preferibilmente pugliese.

– Bellissima bambina tra i 7 e i 9 anni, che pratichi danza, ginnastica ritmica o artistica, con accento neutro o preferibilmente pugliese.

Non è necessaria esperienza pregressa nel settore cinematografico né formazione specifica in recitazione.

Il lavoro sarà regolarmente retribuito.

Per i candidati minorenni, le domande di partecipazione devono essere inoltrate esclusivamente dai genitori o dai tutori legali, nel pieno rispetto della normativa vigente.

Si tratta di un’occasione unica per giovani aspiranti attori e attrici che desiderano fare un’esperienza nel mondo del cinema e lavorare con un regista di grande talento.