Giornata della Memoria, tutte le iniziative a Bari

Anche Bari non dimentica e si prepara a celebrare la Giornata della Memoria. Tante le iniziative previste per lunedì. Alle ore 10, su iniziativa dell’amministrazione comunale in collaborazione con ANPI, IPSAIC, ANPIA, CGIL Camera del Lavoro metropolitana, Arci e Coordinamento provinciale antifascista, si terrà una cerimonia in ricordo di Filippo D’Agostino, sindacalista, consigliere comunale di Bari, antifascista e medaglia d’oro al valor militare, deportato e ucciso nel lager nazista di Mauthausen. Sarà il sindaco di Bari Vito Leccese a deporre una corona di fiori presso la targa commemorativa affissa nella sala consiliare di Palazzo di Città,

A seguire, alle ore 11, alla presenza della vicesindaca Giovanna Iacovone, sotto il portico della chiesa di San Francesco, in via Crispi, verrà deposta una corona di fiori presso la targa che commemora Giuseppe Zannini, antifascista e deportato barese, anch’egli ucciso dai soldati nazisti nel lager di Mauthausen.

Alle ore 10.30, nella sala degli Specchi nel palazzo della Prefettura, il sindaco Vito Leccese interverrà alla cerimonia di consegna delle medaglie d’onore, concesse con decreto del Presidente della Repubblica ai cittadini italiani, militari e civili, deportati e internati nei lager nazisti.

Inoltre, nell’ambito della stagione teatrale Altri mondi del Comune di Bari – assessorato alle Culture, in collaborazione con Puglia Culture, lunedì 27 gennaio, alle ore 11, nel aTeatro comunale Piccinni, si terrà una speciale edizione del format La Palestra dedicato alla Giornata della Memoria, dal titolo “L’umorismo come ultima forma di difesa di fronte al Male”, un tema che solleva interrogativi fondamentali su come, in situazioni di indicibile sofferenza, sia possibile trovare un appiglio di resistenza psicologica, anche nel buio più profondo.

Sarà Francesco M. Asselta a introdurre l’incontro, con una riflessione sulle implicazioni storiche e psicologiche legate a questa particolare forma di difesa. Gli interventi di Michele Masneri (scrittore), Xhuliano Dule (stand up comedian e autore), Altea Chionna (attrice) e Gaetano Partipilo (musicista) offriranno un ampio spettro di voci, che spaziano dalla letteratura alla comicità, dal teatro alla musica, pronte a rispondere a questa domanda

“Se nelle precedenti edizioni de la Palestra in occasione della Giornata della memoria ci eravamo interrogati su come si costruisca la memoria, anche di un’esperienza aberrante come quella dei campi di sterminio, e su come sia stato scientificamente concepito l’universo concentrazionario – commenta Paola Romano, assessora comunale alle Culture -, con l’appuntamento di lunedì ci spingiamo ancora più in là. Con l’ideatore del progetto Francesco Asselta e con i suoi ospiti affronteremo infatti il tema dell’umorismo come meccanismo difensivo per resistere all’orrore ed espressione estrema di umanità nell’inferno dei lager, un terreno di ricerca che negli ultimi 20 anni ha prodotto risultati di straordinario valore storico e culturale. Sono certa che le scolaresche che parteciperanno all’incontro al Piccinni apprezzeranno questo approccio insolito a una delle pagine più vergognose della storia dell’umanità, grazie al quale scopriranno che l’umorismo, per moltissimi uomini e donne, è stato l’estremo baluardo da opporre al tentativo dei nazisti di disumanizzare completamente le loro vittime”.

L’umorismo, che in tempi di tragedia può sembrare fuori luogo, è stato talvolta l’unica via di resistenza per coloro che hanno vissuto la brutalità dei campi. Come è possibile ridere, o meglio, come è possibile che l’umorismo riesca a emergere anche nei luoghi più devastanti? Questa sarà una delle domande al centro del dibattito.

Ogni anno, la Giornata della Memoria a Bari non è solo un momento di ricordo, ma anche un’opportunità di confronto e di crescita, soprattutto per le nuove generazioni, affinché la memoria storica non venga mai dimenticata e continui a trasmettere i valori di pace, di dignità e di rispetto reciproco.

Lunedì 27 gennaio, infine, la presidente della commissione consiliare Culture, Politiche Giovanili e Sport del Comune di Bari Francesca Bottalico e la consigliera comunale e componente della stessa commissione Angela Perna interverranno, alle ore 10, all’iniziativa promossa dall’Istituto Margherita per ricordare le vite spezzate dall’Olocausto e dire no a ogni forma di pregiudizio e discriminazione

Davanti alle porte di alcune aule dell’istituto saranno posizionate pietre d’inciampo, piccole targhe di rame sulle quali le ragazze e i ragazzi delle terze medie hanno inciso nomi di alcune vittime dei campi di sterminio.

Le pietre d’inciampo ricordano il piccolo Sergio De Simone, cavia dei folli esperimenti medici nazisti, poi ucciso nella strage di Bullenhuser Damm; Alberto Segre, padre della senatrice a vita Liliana Segre; Friedl Dicker-Brandeis, insegnante di disegno; Anna Frank, autrice del celebre “Diario” che continua a commuovere il mondo; Janusz Korczak, pediatra dell’orfanotrofio del ghetto di Varsavia e il compositore Viktor Ullmann.