Turismo, dalla natura alla cultura: ecco Cassano delle Murge

Dalla natura alla cultura, ma non solo. Oggi siamo a Cassano delle Murge, un pittoresco comune situato nella provincia di Bari, meta ideale per chi cerca storia, cultura, natura e gastronomia in un unico viaggio. Adagiato sull’Altopiano delle Murge, rappresenta uno dei punti più alti della Puglia e si distingue per la sua vicinanza alla suggestiva Foresta di Mercadante, una pineta artificiale risalente al 1928, creata per salvaguardare il territorio dall’erosione.

Alla scoperta delle radici storiche

La storia di Cassano delle Murge affonda le sue radici nella preistoria. Le grotte che circondano il paese hanno restituito importanti testimonianze archeologiche, tra cui un menhir databile al 2500-2000 a.C. Durante l’antichità, il borgo fu teatro di eventi significativi come la Guerra Greco-Gotica, che contrappose i goti all’Impero Romano d’Oriente.

Luoghi di culto e bellezza architettonica



Tanti i luoghi da non perdere, in particolare quelli di culto e di bellezza architettonica, spesso strettamente collegati. Tra questi c’è per esempio il santuario di Santa Maria degli Angeli. A pochi passi dal centro abitato, questo convento dei Padri Agostiniani sorge in un’area legata a suggestive apparizioni mariane. Il complesso, costruito attorno a una grotta affrescata, è un luogo carico di spiritualità e arricchito da opere d’arte straordinarie. Risalente al 1858, troviamo poi la chiesa di Santa Maria Assunta. Questa chiesa custodisce capolavori come il dipinto dell’Assunzione di Michele Montrone e opere di Umberto Colonna, rendendola un imprescindibile punto d’interesse. Da non perdere c’è poi il palazzo Marchesale Miani Perotti. Situato nel cuore di Cassano, questo edificio barocco ospita una pinacoteca, una biblioteca comunale e numerosi eventi culturali, consolidandosi come centro della vita artistica del paese. Infine, un altro luogo suggestivo è Casa Torre, unico esempio rimasto delle case-torri medievali, questa struttura del XII secolo rappresenta un’attrazione unica, raggiungibile in via San Giovanni.

La natura a Cassano delle Murge



La Foresta Mercadante, a soli 7 km dal centro, è il polmone verde ideale per picnic, trekking e passeggiate. Creata per contrastare la deforestazione ottocentesca, questa pineta offre sentieri rilassanti e una flora rigogliosa. Se amate il trekking, non potete perdervi il Cammino Materano, un percorso che collega Bari a Matera passando per Cassano, offrendo panorami mozzafiato e un’esperienza spirituale unica.

Eventi, tradizioni e sapori



Cassano delle Murge è un borgo che sa celebrare le proprie radici attraverso sagre e feste, tanti gli eventi e sagre. Basterà spulciare tutti i siti ufficiali per conoscere gli eventi da non perdere. Inoltre, Cassano delle Murge vanta una cucina ricca di sapori. Uno dei prodotti simbolo è il cece nero di Cassano, un legume raro e unico, presidio Slow Food, noto per il suo sapore intenso e le proprietà nutrizionali.

Il fascino di un borgo senza tempo



Passeggiare tra le vie di Cassano delle Murge significa immergersi in un’atmosfera autentica, dove il tempo sembra essersi fermato. Tra architetture medievali e scorci incantevoli, questo piccolo comune offre un’esperienza indimenticabile, perfetta per gli amanti della storia, della natura e della buona tavola.