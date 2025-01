Bari,, nuova illuminazione sulla tangenziale: lavori da lunedì

Per consentire la prosecuzione dei lavori di riqualificazione dell’ itinerario Bari-Brindisi -Lecce, sono necessarie delle temporanee modifiche alla viabilità, lungo la SS16 “Adriatica”, in corrispondenza del territorio comunale di Torre a Mare, in provincia di Bari. Lo comunica l’Anas.

Nello specifico, per consentire la realizzazione degli impianti d’illuminazione, a partire da lunedì 27 gennaio e fino a venerdì 28 febbraio 2025, la circolazione sarà regolamentata dai movieri in corrispondenza delle rampe dei seguenti svincoli:

SS 16 “Adriatica” dal km 813,680 al km 813,500, in dir. Bari e dal km 813,900 al km 814,000, in dir. Brindisi, svincolo di Torre a Mare .

. SS 16“Adriatica” in entrambe le direzioni dal km 814,500 al km 814,560, svincolo Torre a Mare – Noicattaro

SS 16“Adriatica” dal km 815,100 al km 815,170 in dir. Brindisi e in dir. Bari dal km 815,620 al km 815,540, svincolo Torre a Mare .

Le lavorazioni saranno attive dal lunedì al sabato nella fascia oraria compresa tra le ore 7,00 e le ore 16,00 ad esclusione dei giorni festivi.