Cucina, alleati della salute: in tavola i broccoli

Ricchi di vitamine e alleati della salute, in tavola oggi portiamo i broccoli. Si tratta, di fatto, di un ortaggio tra i più preziosi che la natura offre. I broccoli, dal colore verde brillante sono un vero e proprio concentrato di proprietà benefiche per l’organismo. Ma andiamo per gradi.

Annunci

In primis i broccoli sono antiossidanti. Questi ortaggi contengono infatti composti come sulforafano, carotenoidi e quercetina, che aiutano a combattere i radicali liberi e a prevenire l’invecchiamento cellulare. Ma non solo. I broccoli sono anche una fonte eccellente di vitamine C, K e A. Queste ultime supportano il sistema immunitario, la salute delle ossa e la vista.

Non è finita qui. Oltre a favorire la regolarità intestinale per via della presenza di fibre che, inoltre, contribuisce a controllare il colesterolo e a migliorare la digestione, i broccoli sono ricchi di minerali, tra cui potassio, calcio e ferro, importanti per il benessere muscolare e osseo. Infine, grazie al sulforafano, i broccoli sono un vero e proprio detox naturale contribuendo ad aiutare il fegato ad eliminare tossine e sostanze nocive dall’organismo. Ecco due ricette semplici e gustose per portarli in tavola.

Broccoli al forno gratinati



Lava i broccoli, dividili in cimette e sbollentali in acqua salata per 5 minuti. Scolali e lasciali raffreddare. In una ciotola, mescola il pangrattato, il parmigiano, l’aglio tritato, un pizzico di sale e pepe. Disponi i broccoli in una teglia rivestita con carta da forno. Cospargi il mix di pangrattato e parmigiano sui broccoli e condisci con un filo d’olio. Cuoci in forno preriscaldato a 200°C per circa 15-20 minuti, finché i broccoli non saranno dorati e croccanti.

Tortini salati ai broccoli e formaggio

Lava i broccoli, dividili in cimette e lessali in acqua salata per circa 8-10 minuti, finché saranno teneri. Scolali e schiacciali leggermente con una forchetta per ottenere una consistenza grossolana. In una ciotola, unisci i broccoli schiacciati, le uova, il parmigiano, la ricotta e il pangrattato. Mescola fino a ottenere un composto omogeneo. Regola di sale e pepe. Taglia il formaggio a cubetti e incorporalo al composto. Se ti piace, puoi aggiungere uno spicchio d’aglio tritato per un tocco di sapore in più. Ungi leggermente uno stampo per muffin o utilizza dei pirottini di carta. Versa il composto negli stampi riempiendoli fino a circa 3/4 della loro altezza. Spolvera la superficie con un po’ di pangrattato per ottenere una crosticina croccante. Inforna in forno preriscaldato a 180°C per circa 20-25 minuti, finché i tortini saranno ben dorati in superficie. Servili caldi o a temperatura ambiente, da soli o accompagnati da una salsa allo yogurt o una maionese leggera.