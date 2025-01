A Bari torna il FuoriBif&st, la città si veste di cinema

In occasione della 15esima edizione del Bif&st Bari international film&tv festival, in programma nel capoluogo pugliese dal 22 al 29 marzo prossimi, tornano per il quarto anno gli eventi collaterali inseriti nel programma ‘FuoriBif&st-La città si veste di cinema’. Il Comune di Bari ha aperto la call rivolta agli operatori interessati a organizzare eventi a tema, che sarà attiva fino al 16 febbraio. Il cartellone prevede ‘Le Strade del FuoriBif&st 2025’, progetti di animazione temporanea di strade e piazze cittadine a tema cinematografico; eventi organizzati da operatori ed enti come esposizioni, incontri, lectio, proiezioni, concerti, rassegne e mostre con tema e riferimenti al mondo del cinema; ‘Vetrine FuoriBif&st 2025’, con l’allestimento a tema delle attività commerciali cittadine.

Annunci

“L’amministrazione comunale scommette sull’edizione 2025 del FuoriBif&st – commenta l’assessore comunale allo Sviluppo locale Pietro Petruzzelli – chiamando a raccolta le attività commerciali e culturali della città e prevedendo, per la prima volta, la possibilità di chiudere temporaneamente al traffico alcune strade a fronte di progetti di animazione”. “Il FuoriBif&st è un appuntamento che di anno in anno cresce – ha aggiunto l’assessora alle Culture, Paola Romano – per accompagnare il festival e permettere alla città di sentirsi a pieno titolo parte attiva di un appuntamento ormai molto atteso. La Fondazione Apulia Film Commission, in collaborazione con il Comune di Bari, metterà a disposizione dell’iniziativa gli archivi delle proprie produzioni per proiezioni pubbliche.