Bari vecchia soffocata dalle auto, si valuta attivazione varco

Le auto ormai occupano qualsiasi angolo della zona del Castello. E all’interno dei vicoli scorrazzano scooter indisturbati. La ztl, attivata nel 2008 e rivisitata nel 2023, ora si appresta ad un altro cambiamento. Il Comune sta valutando l’attivazione del varco del Castello riservando quindi il parcheggio di Santa Chiara solo ai residenti. L’ipotesi sarà presentata nel corso di una assemblea pubblica in programma per il 29 gennaio. Nel frattempo la zona resta in balia delle auto, nonostante i divieti di sosta.