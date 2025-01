Controlli su veicoli pesanti a Bari, scoperti 44 illeciti

Oltre quaranta illeciti nell’ambito di controlli relativi alla sicurezza stradale. È quanto scoperto dalla polizia locale nell’ambito dei controlli effettuati venerdì scorso, ad esito dell’ennesima giornata di monitoraggio in collaborazione tra il personale del Corpo di Polizia Locale della Città di Bari e dei tecnici della Motorizzazione civile.

Annunci

In particolare, gli accertamenti sui “veicoli pesanti”, hanno portato alla contestazione di ben 44 violazioni al codice della strada e alle leggi speciali in materia di autotrasporto merci e persone. Le violazioni hanno riguardato il mancato rispetto delle prescrizioni documentali previste dalla legge 298/1974, altre 5 violazioni sono state riscontrate relativamente alla alterazione e non conformità del tachigrafo digitale (apparecchio di controllo che consente di registrare e memorizzare i dati relativi alla velocità e all attività dei conducenti), la restante parte delle violazioni accertate e contestate ha riguardato il mancato rispetto dei tempi di guida e riposo a carico di due conducenti dipendenti entrambi riconducibili ad una ditta dell’est Europa. Rilevante la gravità delle violazioni riguardanti i due conducenti professionali che per più giorni avrebbero guidato per svariate ore nello stesso giorno con picchi di 21/22 ore di guida nell arco della stessa giornata riposando solo qualche ora. Il dato che emerge, oltre alle condizioni di lavoro estreme risulta significativo anche per la pericolosità di tali condotte in vista delle potenziali ripercussioni in termini di sicurezza stradale. Nei confronti della ditta da cui dipendono i due conducenti, sono in corso ulteriori accertamenti. Intanto, i controlli di venerdì hanno riguardato circa 10 mezzi pesanti, le violazioni contestate hanno portato altresì al ritiro di 3 patenti di guida ai fini della sospensione delle stesse nonché al fermo amministrativo di due complessi veicolari.