Emiliano: “In Puglia teniamo vivi gli anticorpi della democrazia”

“In occasione della Giornata della memoria la Puglia ricorda una delle ferite più profonde della storia dell’umanità causata dalla follia nazifascista. In tutta la regione, scuole, istituzioni, associazioni e cittadini sono impegnati a tenere viva la memoria e a rinnovare gli anticorpi della democrazia”. Lo afferma in una nota il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, in occasione del Giorno della memoria, che ricorre oggi e che vede la Regione impegnata in diverse iniziative. “Le numerose attività – prosegue – sono il segno di una Puglia responsabile, che sceglie di non dimenticare e che dimostra di voler stare ogni giorno dalla parte della libertà e della giustizia. Per fare in modo che non accada mai più, bisogna coltivare quotidianamente i valori della democrazia e della fratellanza. Condannando oggi e sempre l’antisemitismo, ci impegniamo a condannare anche ogni forma di violenza e discriminazione che minaccia i diritti fondamentali delle persone”.

Le iniziative cominceranno in mattinata nella scuola di cavalleria della caserma Zappalà di Lecce dove la presidente del Consiglio regionale, Loredana Capone, parteciperà alla cerimonia di consegna delle Medaglie d’onore a concittadini salentini deportati e internati nei lager nazisti, organizzata dalla Prefettura di Lecce. Fra gli altri appuntamenti in programma, il polo biblio-museale Foggia sceglie, invece, di celebrare il Giorno della memoria attraverso ‘Visioni fuori luogo’, il progetto promosso e organizzato dalla Regione Puglia in collaborazione con Mediateca regionale pugliese e Fondazione Apulia film commission, che punta a promuovere il linguaggio cinematografico come strumento di conoscenza e di approfondimento per i più giovani, con il coinvolgimento di circa 140 studenti. Quanto alla biblioteca civica Acclavio di Taranto, a partire dalle 17 accoglierà nell’agorà l’esibizione degli studenti del conservatorio Paisiello intitolata ‘Per non dimenticare’.