L’attesa è finita: il 12 febbraio apre Victoria’s Secret a Bari

L’inaugurazione, secondo le prime indiscrezioni, è prevista qualche giorno prima di San Valentino, il 12 febbraio per l’esattezza. L’attesa delle donne baresi è quindi davvero finita: si apriranno infatti solo fra qualche giorno le porte del tempio della lingerie di Victoria’s Secret, in via Sparano al civico 28.

Una festa, si presume tutta in rosa, con dj set e tante sorprese annuncerà lo sbarco del brand di lingerie e accessori al femminile in città. Tra pareti colorate e pavimenti in marmo nero, tra i lampadari di cristallo e le luci soffuse delle vetrine, l’inaugurazione del nuovo store nel cuore di Bari incuriosirà i baresi già alle prime ore. Tra notizie e indiscrezioni si parla della sua imminente apertura già da tempo. Soprattutto da quando sono comparsi sui maggiori siti di recruitment gli annunci di ricerca di personale, che presumibilmente sarà composto da donne. L’inaugurazione è pubblicizzata anche sui profili social del marchio: “Vi abbiamo ascoltato e Victoria’s Secret arriva a Bari – si legge nel post – Stay tuned per scoprire la data in cui apriremo le porte del nuovo negozio”.

L’iconico marchio statunitense di lingerie da donna, pigiami, loungewear e prodotti di bellezza, inaugurerà in partnership con Percassi (franchising partner del brand per l’Italia, Francia, Spagna e Portogallo).il suo primo flagship nel cuore della città. Si tratterà di un corner shop che avrà una una marcia in più rispetto agli altri già presenti nelle altre città italiane: sarà infatti un ‘full assortment store’ quindi si venderanno non solo prodotti beauty e pochissima lingerie (come nella maggior parte dei negozi Victoria’s Secret in Italia). A Bari si cambia con un assortimento completo di tutti i pezzi più iconici del brand, dall’intimo ai pigiami a una parte dedicata ai profumi.