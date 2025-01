Lavori Aqp a Bari, cambia la viabilità in via Abbrescia

Proseguono i lavori a Bari. In tal proposito, nelle scorse ore, è stata firmata l’ordinanza di istituzione temporanea del divieto di sosta e di chiusura al transito veicolare su via Abbrescia 77 nel tratto compreso tra via Imbriani e corso Sonnino per i lavori di costruzione di un impianto idrico e fognario da parte di Acquedotto Pugliese. Il provvedimento è valido dal 27 al 31 gennaio 2025. L’ordinanza stabilisce l’istituzione temporanea della chiusura al transito veicolare e il divieto di sosta con rimozione forzata ambo i lati su via Abbrescia all’altezza del civico 77, nel tratto compreso tra via Imbriani e corso Sonnino: dovrà essere garantito l’accesso e l’uscita in zona ai residenti, ai mezzi di soccorso e di Polizia.

Annunci

Per consentire lo svolgimento dei lavori di costruzione dell’impianto fognario, è stata inoltre firmata una seconda ordinanza che stabilisce il divieto di sosta ambo i lati con rimozione forzata dei veicoli e di restringimento di carreggiata su piazza Diaz (altezza civico 7) da via Imbriani al lungomare Araldo di Crollalanza.

Foto repertorio