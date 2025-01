Pap test day, tre giornate di prevenzione nella Bat

In collaborazione con la LILT (Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori – BAT), il Distretto socio-sanitario n. 1 diretto dal dott. Domenico Antonelli, nei Consultori e Ambulatori distrettuali delle città di Margherita di Savoia, Trinitapoli e San Ferdinando di Puglia, organizza per le donne residenti nell’ambito del Distretto, nella fascia di età tra i 25 ed i 64 anni, tre giornate di “Pap Test DAY”. Sono degli appuntamenti dedicati allo screening della cervice uterina per tutte quelle donne che non lo avessero ancora fatto negli ultimi tre anni.

Le date di queste tre giornate sono le seguenti:

giovedì 30 gennaio Margherita di Savoia, Consultorio familiare in via Vanvitelli n.1;

mercoledì 5 febbraio Trinitapoli, Ambulatorio in via Mandriglia n.1;

mercoledì 12 febbraio San Ferdinando di Puglia, Ambulatorio in via Massimo D’Azeglio n.2.

L’accesso è libero e gratuito, senza prescrizione medica, previa prenotazione al seguente numero telefonico: 0883.577461.

Alla prima giornata di screening, giovedì 30 gennaio a Margherita di Savoia alle ore 10, interverranno anche la Direttrice Generale Asl Bt Tiziana Dimatteo, il presidente della provincia BAT Bernardo Lodispoto ed il presidente LILT Francesco Schittulli.