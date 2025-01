Caldo insolito nei giorni della Merla, ecco cosa accadrà in Italia

Nonostante l’arrivo di un’intensa fase di maltempo, soprattutto al Nord, la temperatura non accennerà a diminuire, tanto che per i “giorni della Merla”, cioè il 29-30-31 gennaio, le temperature saranno sopra la media del periodo. “Le prossime ore – afferma Antonio Sanò, fondatore del sito www.iLMeteo.it – saranno caratterizzate dal transito di un’intensa perturbazione atlantica che provocherà precipitazioni a tratti abbondanti o sotto forma di nubifragio su Liguria, settori alpini della Lombardia e infine sul Friuli Venezia Giulia”. La neve scenderà copiosa su tutte le Alpi mediamente sopra i 1200-1300 metri con accumuli importanti oltre i 1500-1600 metri. Il fronte perturbato riuscirà a interessare anche la Toscana settentrionale con altrettante piogge forti. La perturbazione sarà sospinta da venti meridionali che soffieranno via via più intensamente nella giornata di martedì quando il maltempo continuerà ad accanirsi al Nord. Qualche rovescio sparso potrà interessare Toscana, Umbria e Lazio interno.

Annunci

Le colonnine di mercurio segneranno un sensibile rialzo su gran parte d’Italia: sulle Isole Maggiori i 22°C saranno piuttosto diffusi, sul resto del Sud, al Centro e perfino su Emilia Romagna e Veneto di giorno si toccheranno i 17-18°C. Infine da mercoledì alcune piogge bagneranno Sicilia e Calabria, mentre giovedì e venerdì sarà la volta di Piemonte, Val d’Aosta e Liguria con neve diffusa sulle Alpi anche a 7-800 metri. Nel dettaglio: Mercoledì 29. Al Nord: bel tempo prevalente, nebbie in pianura. Al Centro: un po’ di pioggia solo sul basso Lazio. Al Sud: maltempo soprattutto su Sicilia e Calabria con allerta gialla anche in Puglia. Tendenza: instabile al Nordovest, nel weekend ciclone al Sud.