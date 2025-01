Monopoli, Vita Loredana Liuzzi entra in Fratelli d’Italia

Il Presidente Provinciale di Fratelli d’Italia a Bari On. Michele Picaro, comunica l’ingresso di Vita Loredana Liuzzi, apprezzata consigliera comunale proveniente da una lista civica, nel partito. Questo nuovo ingresso rappresenta un significativo rafforzamento per la rappresentanza di Fratelli d’Italia nel Consiglio Comunale di Monopoli, confermando l’impegno del partito nel consolidare la propria presenza e influenza a livello locale.

“L’integrazione di una figura di spicco come Vita Loredana Liuzzi nelle nostre fila consiliari non è solo un segno di crescita per Fratelli d’Italia, ma anche una dimostrazione della fiducia che i rappresentanti locali ripongono nei nostri valori e nella nostra Presidente,” ha dichiarato il Presidente Provinciale. “L’ingresso di Loredana è un chiaro segnale del nostro impegno verso le politiche e la visione di Giorgia Meloni, che continuano a ispirare e guidare la nostra azione politica.”

Vita Loredana Liuzzi ha espresso entusiasmo per il suo nuovo impegno in Fratelli d’Italia, motivando la sua decisione con parole di forte adesione ai principi del partito: “Ho deciso di unirmi a Fratelli d’Italia perché mi riconosco nei suoi valori fondamentali e apprezzo il modo in cui il partito promuove il dialogo e il confronto. Sono convinta che questo contesto sia l’ambiente ideale per proseguire il mio lavoro a favore della comunità di Monopoli, operando per un futuro migliore con un partito che realmente ascolta e rappresenta i cittadini”. Con l’arrivo di Liuzzi, Fratelli d’Italia conferma la sua apertura verso figure provenienti da diverse esperienze civiche e rinnova il proprio impegno a lavorare incessantemente per il benessere dei cittadini e per il progresso della città di Monopoli.