Nelle acque di Polignano con acquascooter rubato e patente falsa

Avrebbe guidato un acquascooter nelle acque fra Polignano a Mare e San Giorgio, a Sud di Bari, esibendo nel porticciolo turistico di Cala Ponte una patente nautica in apparentemente contraffatta, nei giorni in cui in Puglia erano in corso i lavori del G7. Successivi accertamenti, condotti da guardia di finanza e carabinieri, hanno confermato che la patente era falsa e che il conducente non risultava iscritto nei registri delle patenti nautiche nazionali. Ulteriori verifiche, condotte successivamente, hanno rivelato che l’acquascooter era stato modificato e che risultava rubato in un cantiere navale di Monopoli (Bari). L’attività congiunta dei militari ha quindi portato alla luce un giro di false patenti nautiche, provando anche l’abitudine del conducente dell’acquascooter a delinquere. L’uomo è stato arrestato ai domiciliari. Il mezzo acquatico è stato restituito al proprietario.