Puglia, al via i pagamenti per i tirocinanti di Garanzia Giovani

“Nella giornata di ieri, finalmente, è stato sbloccato il pagamento delle indennità per quelle centinaia di pugliesi che hanno svolto un tirocinio nell’ambito del programma Garanzia Giovani e non hanno ancora ricevuto quanto gli spetta. È stata infatti firmata la Convenzione per l’erogazione dell’indennità di tirocinio nell’ambito del Piano di attuazione italiano della Garanzia per i Giovani, tra il Ministero del Lavoro e Politiche Sociali, INPS e Regione Puglia”, fa sapere l’assessore all’Istruzione, Formazione e Lavoro della Regione Puglia Sebastiano Leo.

“Un mancato allineamento tecnico dei flussi finanziari tra i soggetti sopracitati aveva causato ritardi nei pagamenti delle indennità di tirocinio da parte di INPS, provocando sicuramente sfiducia tra i ragazzi, sebbene la problematica non fosse di esclusiva competenza della Regione Puglia. Da quando è emerso questo intoppo burocratico – spiega Leo – abbiamo lavorato assiduamente con i miei uffici, con il Ministero del Lavoro e con INPS, per arrivare alla firma della convenzione, che con pervicacia abbiamo perseguito”.

“Già da oggi – ha concluso l’assessore – stiamo trasferendo ad INPS gli elenchi dei pagamenti e siamo certi che, nel giro di qualche settimana, saranno pagati tutti i tirocini. Ora, come abbiamo sempre fatto, continuiamo a lavorare mettendo in campo tutte le misure utili attraverso percorsi di formazione che permettono ai giovani non solo di entrare nel mondo del lavoro, ma anche di rimanere. La Regione Puglia è impegnata a garantire che il programma Garanzia Giovani rappresenti una reale opportunità di crescita per il futuro dei nostri ragazzi e delle nostre ragazze”.