Riciclaggio e autoriciclaggio: arresti e sequestri a Bari

Riciclaggio e autoriciclaggio. Con queste accuse sono in corso quindici misure cautelari personali, sequestri per circa 10 mln di euro e numerose perquisizioni nei confronti dei soggetti coinvolti. Nel corso di una conferenza stampa che si terrà in data odierna, alle ore 10.30, presso il Palazzo di Giustizia, presieduta dal Procuratore della Repubblica di Bari, dott. Roberto Rossi, sarà illustrata una rilevante attività investigativa condotta dai Finanzieri e Carabinieri dei rispettivi Comandi Provinciali di Bari.