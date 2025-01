Sbloccato il concorso per 38 autisti soccorritori del 118 in Puglia

“Forse oggi possiamo dare una bella notizia! L’avviso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo indeterminato e full-time di 38 soccorritori del sistema di Emergenza/Urgenza 118, indetto lo scorso mese di agosto, sembra che a breve vedrà l’espletamento delle prove. Vuol dire che le mie numerose sollecitazioni – avevo anche chiesto un’ulteriore audizione in Commissione già calendarizzata – hanno prodotto il risultato che speravo: si terranno le prove concorsuali già domani, 29 gennaio. E finalmente! Perché ricordo che sono trascorsi ben 5 mesi dalla pubblicazione del bando di concorso, e viste le criticità in cui versa il servizio emergenza urgenza del 118 Taranto non c’era più tempo da perdere”. Lo scrive in una nota il vice presidente della Commissione Sanità e capogruppo di Fratelli d’Italia, Renato Perrini.

Annunci

“Il personale attualmente in servizio, vista l’assenza di nuovi rinforzi viene sottoposto a turni massacranti con centinaia di ore mensili di straordinari per poter garantire il servizio. Tutto ciò mette a rischio la sicurezza dei lavoratori e quella dei pazienti trasportati visto il significativo aumento di sinistri stradali avvenuti con i mezzi di soccorso. La speranza è che le prove si tengano nel più breve tempo possibile e che prima dell’estate vi siano le assunzioni”, conclude.