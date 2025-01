Bari, incendio in un ristorante: evacuati clienti e personale

Incendio ieri sera intorno alle 20 in un ristorante in via Sagarriga Visconti nel pieno centro di Bari. Due squadre sul posto hanno immediatamente estinto le fiamme e messo in sicurezza i luoghi evacuando il personale e i clienti. L’incendio partito presumibilmente dalla cucina stava per coinvolgere anche una tettoia nell’atrio ma l’intervento efficace dei Vigili del fuoco ha evitato il peggio. I fumi ovviamente hanno interessato tutti i locali ma non si registrano feriti o intossicati. Le verifiche anche da parte dei tecnici si sono prolungate fino alle 22 circa.