Da Bari vecchia l’appello a Leccese: “Attiva il Varco del Castello”

Auto in doppia fila o che occupano abusivamente i posti dei residenti. Tutta colpa del varco di piazza Massari ancora disattivato. È stato anche questo uno dei temi affrontati ieri nella sala Odegitria, dove il sindaco Vito Leccese e la sua giunta si sono confrontati con le realtà del territorio, le associazioni e i residenti. “Questo è un percorso che abbiamo avviato in tutti i quartieri della città, ha spiegato il primo cittadino. Siamo consapevoli che ci sono tanti problemi da affrontare. Tra questi sicuramente il tema della sosta è una urgenza. Ascolteremo le vostre richieste e cercheremo di valutare le possibili soluzioni. Ho detto più volte che Bari non è propriamente una città d’arte ma è molto attrattiva per la sua autenticità. L’obiettivo è cercare di proteggere questa autenticità e il confronto con i cittadini è in questo senso fondamentale”. Intanto le associazioni del territorio e molti residenti, nel corso dell’incontro, hanno insistito sul tema del varco ancora disabilitato. Nelle prossime settimane il sindaco valuterà la soluzione di una questione più volte affrontata anche dall’amministrazione Decaro e deciderà come risolvere il problema parcheggi che a Bari vecchia è diventato centrale per la viabilità e la sicurezza dei residenti.