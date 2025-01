Luigi Fruscio è il nuovo direttore generale della ASL di Bari. Fruscio, già direttore generale facente funzioni dal 17 marzo del 2024, è stato confermato alla guida della direzione generale dell’azienda sanitaria barese con nomina della giunta regionale.

Annunci

Fruscio, 47 anni, ha costruito la sua carriera all’interno della ASL di Bari. Negli anni ha svolto diverse funzioni come dirigente amministrativo, riguardanti relazioni sindacali, privacy, prevenzione della corruzione e comunicazione, fino a quando, non è stato designato direttore amministrativo., incarico che ha ricoperto tra il 2022 e il 2024. Nella sua formazione, due lauree: una in Giurisprudenza, l’altra in Economia e gestione delle pubbliche amministrazioni, e una specializzazione in Professioni legali.

E’ in possesso di un dottorato di ricerca in diritto del lavoro, due master e diverse docenze universitarie, tra corsi di laurea e master, in materia di diritto del lavoro, management e organizzazioni sanitarie.