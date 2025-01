Saviano e Borrelli in Puglia con “Sanghenapule”

In uno spettacolo che intreccia il racconto alla poesia, esaltando la lingua napoletana in tutta la sua barocca bellezza, Mimmo Borrelli e Roberto Saviano, puntano al cuore di Napoli, città di sangue e di lava incandescente, esplorandone il mistero e la contraddizione. “Sanghenapule” arriva in Puglia dal 30 gennaio al 3 febbraio in collaborazione con Puglia Culture.

Annunci

Lo spettacolo sarà prima a Taranto, al Teatro Fusco, il 30 gennaio (inizio ore 21.00) per la stagione teatrale del Comune di Taranto, per poi spostarsi a Bari per la stagione del Comune di Bari “Altri Mondi” dove andrà in scena al Teatro Piccinni per tre sere di seguito: 1 febbraio (ore 20.00), 2 febbraio (ore 18.00) e 3 febbraio (ore 2100). Attore e narratore percorrono alcune tappe della storia napoletana in una continua osmosi tra celeste e sotterraneo. È il sangue il filo conduttore di uno spettacolo di parole, luci e suoni, con una splendida colonna sonora originale eseguita dal vivo. È il sangue che si scioglie, rinnovando ogni anno il patto tra il santo e la sua gente; è il sangue dei primi martiri cristiani, ma anche quello dei “martiri laici” della Repubblica partenopea, che a fine Settecento tentò di opporre l’ideale democratico all’oppressione borbonica; è l’emorragia dell’emigrazione nei primi decenni del Novecento, quando migliaia e migliaia di italiani varcarono l’oceano in cerca di un futuro migliore; è il sangue versato sotto le bombe della Seconda Guerra mondiale; è, infine, quello degli agguati di camorra. In uno spettacolo che intreccia la narrazione alla poesia, esaltando la lingua napoletana in tutta la sua barocca bellezza, Mimmo Borrelli e Roberto Saviano, puntano al cuore di Napoli, città di sangue e di lava incandescente, raccontandone il mistero e la contraddizione. (foto ufficio stampa)