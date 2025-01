Bari, mercato di via Amendola ancora chiuso: slitta l’inaugurazione

Prima settembre, poi ottobre e poi ancora Natale. Adesso la data è indefinita. Ma sicuramente non prima della primavera. Slitta, e non solo di qualche giorno, l’apertura del mercato di via Amendola al civico 106. L’inaugurazione della struttura nel cuore del rione san Pasquale, sembra non arrivare mai.

Dopo essere stato per mesi preda dei vandali, i lavori di riqualificazione sono cominciati a fine giugno dello scorso anno, ma l’incendio che si è verificato in uno dei box interni diverso tempo fa ha creato poi non pochi problemi per lo stato di avanzamento dei lavori. “Siamo sicuramente andati un po’ lunghi nella ristrutturazione di quel mercato”, ammette infatti l’assessore Pietro Petruzzelli . Adesso però il ritardo non è da imputare all’amministrazione comunale. “Sono state avanzate delle modifiche sia dalla Asl che dalla Coldiretti” (assegnatari del contratto)., chiarisce infatti l’assessore.

Le opere comprendono anche l’abbattimento di alcuni muri, con l’unione di alcuni box per predisporre gli allestimenti per le cucine dello street food. Quanto all’apertura “marzo potrebbe essere verosimile – anticipa l’assessore – ma al momento non siamo nelle condizioni di poter dare alcuna data”.

Si tenta di fa rinascere, dopo anni di abbandono, quindi quello che è stato presentato dal Comune come il futuro “food hub comunale”. Qui saranno ospitate 29 postazioni di vendita di prodotti alimentari locali a km zero. L’attività e il suo immobile a forma di T, disposto su due livelli, con una superficie complessiva di circa 1.445 mq e un piano interrato destinato ad autorimessa per circa 50 posti auto, è stato affidato alla rete di imprese agricole di Campagna Amica e Coldiretti.