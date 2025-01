Equipaggiamento ADR, obbligatorio e importante per garantire la sicurezza

Ogni unità di trasporto presente su strada e contenente merci pericolose a bordo deve essere dotata di equipaggiamenti specifici, sia per il personale, sia per il veicolo. Questa disposizione, contenuta nella sezione 8.1.5 dell’ADR è fondamentale per garantire la sicurezza durante il trasporto di merci pericolose via strada.

L’equipaggiamento richiesto varia in funzione delle etichette di pericolo relative alle merci trasportate e può essere più o meno ampio. Per chi deve trasportare diverse tipologie di merci pericolose, la soluzione più efficace è rappresentata dall’acquisto di una borsa ADR completa, che includa tutti gli equipaggiamenti necessari per gestire e affrontare possibili emergenze.

È importante non solo individuare l’equipaggiamento adatto al tipo di trasporto, ma anche la qualità dei singoli componenti gioca un ruolo cruciale nell’efficacia dell’intervento in caso di pericolo. Un esempio emblematico è rappresentato dai sigillatombini, indispensabili per evitare lo sversamento di sostanze pericolose negli scarichi. Prodotti di scarsa qualità o non idonei potrebbero non garantire un isolamento completo e causare danni ambientali anche di ampia portata con conseguenze penali per gli attori coinvolti. Spesso si vedono infatti normali fogli di plastica senza capacità di sigillare gli scarichi, si tratta di prodotti non conformi e sanzionabili, che possono causare anche il fermo del mezzo fino a quando il vero sigillatombino non viene integrato tra gli equipaggiamenti.

È fondamentale ricordare che l’ADR richiede che ogni membro dell’equipaggio debba essere dotato del proprio equipaggiamento personale. Una borsa ADR standard contiene l’equipaggiamento necessario per un solo operatore, ricordatevi quindi di avere sempre a bordo dotazioni aggiuntive in caso di presenza di più persone sul mezzo di trasporto.

La scelta di prodotti certificati e di qualità è fondamentale per affrontare situazioni di emergenza e per essere in conformità all’ADR evitando rischi inutili di sanzioni e sospensione di carte di circolazione e patenti. Un intervento tempestivo ed efficace, supportato da attrezzature affidabili, può fare la differenza tra un incidente gestibile e un’emergenza con conseguenze gravi per le persone e l’ambiente. Al contrario, equipaggiamenti di scarsa qualità potrebbero rivelarsi inadeguati proprio nel momento del bisogno.

Investire in equipaggiamenti ADR di alta qualità non rappresenta quindi solo un adempimento normativo, ma una scelta strategica per la sicurezza delle operazioni di trasporto.

Affidarsi a fornitori specializzati come Serpac, che possano garantire prodotti certificati e testati, diventa dunque una scelta imprescindibile.

La consulenza esperta nella scelta dell’equipaggiamento corretto in base alle specifiche esigenze di trasporto, unita alla garanzia di qualità dei prodotti, rappresenta un valore aggiunto fondamentale per operare in sicurezza nel settore del trasporto di merci pericolose.