Malattie infiammatorie croniche intestinali, convegno al De Bellis

Per due giorni – venerdì e sabato prossimi, 31 gennaio e 1 febbraio, l’Irccs “S. de Bellis” di Castellana Grotte ospiterà un importante incontro dedicato alle Malattie Infiammatorie Croniche Intestinali (IBD). Un’occasione per approfondire le ultime novità nel campo della ricerca e della clinica, grazie all’impegno dell’istituto “De Bellis”, specializzato in gastroenterologia e da sempre in prima linea nel migliorare la conoscenza e il trattamento delle IBD per le quali è centro di riferimento in Puglia.

Annunci

I lavori si apriranno venerdì alle 14 con i saluti istituzionali, la presentazione del congresso e una lettura sulle innovazioni negli ultimi 20 anni. Quindi si entrerà nel vivo con due sessioni di dibattito dedicate al confronto fra esperienze cliniche. Nella prima si affronteranno la gestione delle infezioni virali e batteriche in corso di terapie immunosoppressive con farmaci e la chirurgia del morbo di Chron esteso digiuno-ileale. Nella seconda sessione, invece, sarà discussa, fra diversi specialisti, la gestione delle manifestazioni extraintestinali in corso di malattia luminale attiva con una terapia combinata. Nella seconda giornata di sabato, invece, ci saranno tre dibattiti/duelli su questioni controverse sulla colite ulcerosa riguardanti l’ecografia, gli scores endoscopici e gli scores istologici; infine interessante confronto fra i bisogni insoddisfatti dei pazienti e dei gastroenterologi esperti di IBD.