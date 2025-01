Pensionati Cisl Puglia, è Lezzi il nuovo segretario

Saranno incentrate su sanità e welfare le battaglie che nei prossimi anni vedranno impegnata la Federazione dei pensionati della Cisl di Puglia. È quanto promesso da Vincenzo Lezzi eletto oggi nuovo segretario nel corso del consiglio generale del sindacato che si è svolto a Bari. Lezzi ha guidato la Fnp Cisl Bari – Bat, dopo una lunga esperienza di segretario generale della Funzione pubblica Cisl Puglia. “Il mio impegno – ha detto – sarà guidato dai valori che hanno da sempre contraddistinto l’azione sindacale della Cisl che non ha mai lasciato indietro alcuno e che intende intercettare i bisogni e tutelare i diritti dei pensionati e dei lavoratori”. Per il segretario generale di Cisl Puglia, Antonio Castellucci “con la Fnp regionale, c’è un intenso lavoro sul territorio sia politico sindacale sia organizzativo. Siamo certi che ci sarà altrettanto proficuo lavoro condiviso in termini di continuità per futuri e importanti risultati”. Lezzi chiede “un confronto costante alla Regione Puglia specie su quelle criticità su cui noi non faremo nessun passo indietro”. Nella segreteria con Lezzi ci sono anche Maria Tibollo e Carmine Chiusano.