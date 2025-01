Schianto tra aereo ed elicottero a Washington: si cercano dispersi

Incidente tra un aereo regionale e un elicottero militare mercoledì sera sul fiume Potomac, sui cieli di Washington, una delle zone aeree più trafficate e sorvegliate del mondo, a pochi chilometri dalla Casa Bianca, dal Campidoglio e dal Pentagono.

Per ora sono state tratte in salvo solo quattro delle 64 persone che viaggiavano a bordo dell’aereo (60 passeggeri e 4 membri di equipaggio), mentre per gli altri, nonostante l’enorme dispiegamento di mezzi e uomini, si teme il peggio nelle acque gelate del Potomac. Idem per i tre soldati dell’elicottero Blackhawk che si è scontrato col velivolo durante un volo di addestramento. Secondo alcuni media Usa, sono già stati recuperati 19 corpi.

Il volo della tragedia è l’American Eagle 5342, operato da Psa Airlines con un jet Crj-700 per conto di American Airlines. Era partito praticamente pieno da Wichita, Kansas, ed era diretto all’aeroporto Ronald Reagan, il più piccolo e il più vicino dei due aeroporti della capitale. Dopo l’incidente è stato chiuso e tutti i voli sono stati dirottati.