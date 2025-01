Bari e gli “escamotage” contro le multe alla guida nel post serata

C’è chi dorme in auto, chi fa “guidare l’amico che non beve” e addirittura chi affitta una camera per una notte. Sono solo alcuni degli “escamotage” che stanno utilizzando alcuni cittadini baresi per evitare di essere fermati ai posti di blocco e incorrere in pesanti sanzioni per via del nuovo Codice della Strada entrato in vigore a dicembre scorso. Una pratica “salva vita” che, in realtà, permette a tanti di riposarsi e non guidare in “condizioni alterate” per via dell’alcool, soprattutto nel weekend, quando, non dovendo sottostare ai ritmi del lavoro, si sceglie di fare più tardi concedendosi quel bicchiere in più (forse anche due) che, con le nuove regole, prevedrebbe, a seconda dei casi, la sospensione della patente, ma anche una sanzione detentiva e pecuniaria.

“In realtà – ha spiegato un giovane residente alla periferia di Bari – già da prima non era mia abitudine guidare in stato di ebbrezza. Reggo bene l’alcool e sicuramente ho guidato anche dopo aver bevuto qualcosa in più, sempre con prudenza. Adesso però, con le nuove regole, preferisco evitare. Già a Capodanno, io e la mia fidanzata, per poterci divertire senza incorrere in sanzioni, avevamo optato per prendere una camera in affitto a Bari centro per rientrare con calma il giorno dopo. Adesso sarà pratica abituale. Usciamo di rado in settimana, nel weekend ci vogliamo divertire un po’ di più, lo stesso i nostri amici. Se qualcuno non beve, ovviamente, torniamo con lui, altrimenti, ce la caviamo così. Certo, spendiamo di più, quindi non può diventare un’abitudine. Ma in tanti stanno trovando soluzioni alternative perché per chi lavora la patente è essenziale, soprattutto per spostarsi nel barese”, ha concluso. Parole a cui fanno eco quelle di altri.

“Non ci penso a spendere soldi in più – ha spiegato un altro – trovo troppo restrittive queste regole. Però fanno sicuramente da deterrente. Non prendo stanze in affitto, ma molti lo stanno facendo, quando ne trovano. Non è sempre facile a Bari centro. Piuttosto mi fermo in auto a dormire. Ho sempre guidato con prudenza e molto piano, tanti però non fanno così e si mettono in auto completamente ubriachi. Io? L’ho fatto, ma solo quando mi ero ripreso un po’. Adesso però se vengo fermato rischio tanto e quindi preferisco dormire dove ho trovato parcheggio e andare via il giorno dopo”, ha concluso.