Bari, opportunità di lavoro dal Comune: firmati i primi tirocini

Procede il percorso del Comune per reinserire nel mondo del lavoro i cittadini. Si è tenuto questa mattina infatti, nella sala consiliare di Palazzo di Città, l’incontro tra il sindaco Vito Leccese, i primi 14 beneficiari de “La Fatica” e i rappresentanti delle 12 aziende che hanno aderito all’iniziativa, attivando i tirocini. “La Fatica” è l’iniziativa sperimentale promossa dal Comune di Bari per l’inserimento o reinserimento lavorativo di donne e uomini fuoriusciti dal mercato del lavoro o con minori opportunità di accedervi. La misura prevede lo svolgimento di tirocini extracurriculari retribuiti presso imprese di Bari e della sua area metropolitana, oltre al riconoscimento di doti di apprendimento finalizzate ad acquisire nuove competenze o titoli abilitanti. Si possono candidare cittadine over 35 e cittadini over 45, residenti a Bari, inoccupati o disoccupati.

Sono 483 le istanze presentate fino a gennaio 2025, 331 da donne (circa il 70%) e 126 da uomini. A esito della valutazione affidata all’equipe di Porta Futuro Bari, le istanze ritenute non istruibili sono state 26. Rispetto ai titoli di studio degli ammessi, tra le donne il 57,7% ha conseguito il diploma di scuola superiore, il 22,7% la laurea e il 19,6% la licenza media; tra gli uomini, invece, il 50% ha conseguito il diploma di scuola superiore, il 39,7% la licenza media e il 10,3% la laurea. Delle domande complessivamente accolte, 102 sono riconducibili a persone di età compresa tra 45 e 49 anni, 108 tra 50 e 54 anni, 104 tra 55 e 59 anni, 59 sono le donne di età compresa tra 40 e 44 anni, 56 tra 35 e 39 anni, mentre 28 le persone con più di 60 anni. Le aziende candidate sono 80, il 55% con meno di 5 dipendenti e solo il 10% con un numero di dipendenti superiore a 20.

“Oggi è davvero una giornata bellissima, perché celebriamo un momento importante: la firma dei primi tirocini della misura La Fatica, un progetto che porta con sé un nome evocativo e una missione chiara. In dialetto barese, la fatica significa lavoro, ma anche impegno, dignità e possibilità. Citando Charles Darwin, il lavoro nobilita l’uomo, ma la sua mancanza lo debilita – ha commentato il sindaco Vito Leccese -. E la “fatica” è anche quella fatta dagli uffici comunali per avviare questa misura strategica. Nonostante le politiche attive del lavoro non siano competenza comunale e siano attribuite ad altre istituzioni, noi crediamo nel valore di queste azioni perché il lavoro è la leva per tenere coesa una comunità, per fare sentire tutti protagonisti della crescita e dello sviluppo sociale collettivo. Ringrazio dunque le strutture comunali, perché non basta ottenere i finanziamenti: occorre avere una buona dose di creatività affinché quei finanziamenti vengano utilizzati per portare reale benessere alla comunità.

Il mio messaggio oggi è colmo di gratitudine nei confronti di tutti i protagonisti di questo progetto, reso possibile grazie alla collaborazione tra enti pubblici, imprese e realtà del nostro territorio. Voglio ringraziare chi ha creduto nella misura e chi, ora, accoglie i tirocinanti nelle proprie aziende. È un segno di responsabilità sociale, ma anche di intelligenza economica: perché valorizzare il capitale umano è la strada migliore per crescere insieme. E voglio dire grazie anche ai cittadini che hanno riposto la loro fiducia e la loro speranza nel tirocinio e nella dote di apprendimento, cogliendo la possibilità di rimettersi in gioco, di conseguire nuove competenze e di costruire un futuro lavorativo solido, partendo da un rapporto di reciproco affidamento che nasce oggi con i datori di lavoro. Permettetemi di riservare una particolare riflessione alle tirocinanti donne che, numerosissime, si sono candidate per “La Fatica”, l’80 per cento con laurea o diploma superiore, di tutte le fasce d’età. La massiccia adesione femminile, la trasversalità e l’eterogeneità dei profili delle donne candidate, sono dati indicativi di quanto, fuori da ogni retorica, sia ancora difficile per le donne il pieno inserimento lavorativo. Anche su questo noi oggi vogliamo tracciare un percorso, perché il lavoro non è solo una fonte di reddito ma anche di indipendenza, identità, autoaffermazione, libertà. “La Fatica” ora è una start up, la prima misura varata come amministrazione comunale in tema di politiche attive del lavoro, ma speriamo possa crescere sempre più grazie alle disponibilità di altre aziende, perché la più grande opera pubblica che possiamo costruire insieme è la comunità: l’infrastruttura sociale è l’anima della nostra città. A voi che oggi firmate questi tirocini dico: è solo l’inizio. “La Fatica” è il primo passo verso la stabilità, da raggiungere insieme superando gli ostacoli con consapevolezza. Oggi è una giornata bellissima, ma sarà ancora più bella quando questi tirocini diventeranno contratti di lavoro”.

Di seguito l’elenco dei primi 14 tirocini avviati:

· Impresa Fashion Service (artigianato) per profilo ‘consulente di moda’

· Impresa Autenticert (controllo qualità e certificazione prodotti e servizi) per ‘addetto audit’

· Impresa Frizz Cafè (bar) per ‘commis di sala’

· Impresa Lan Architetture (ideazione e creazione prodotti di design) per ‘progettista prototipista’

· Impresa Anticousato (commercio di articoli usati da collezione) per ‘addetto vendita e-commerce’

· Impresa Madami Global Service (servizio di supporto alle imprese) per ‘addetto allo spostamento merci’

· Impresa Centro specialistico per cura diabete (studio medico) per ‘addetto segreteria’

· Impresa Tutum (locazione immobiliare) per ‘addetta funzioni segreteria’

· Impresa ‘Medica Sud’ (poliambulatorio) per ‘addetto segreteria’

· Impresa Centri odontoiatrici specialistici (studio medico dentistico) per ‘addetta funzioni segreteria’

· Impresa Studio diretto (studio commercialistico) per ‘addetta segreteria’

· Impresa Lama Distribuzione (catena di supermercati) per ‘addetta alle vendite banco panetteria’, ‘addetta alle vendite’ (cassiera/repartista), ‘addetta alla cottura cibi e banco gastronomia’.

L’avviso pubblico “La fatica” sarà attivo sino a esaurimento delle risorse complessive disponibili (3 milioni di euro dal Programma Nazionale Metro plus e città medie Sud 2021-27) e comunque entro e non oltre il 30 giugno 2026. Al 31 gennaio 2025, Porta Futuro ha incontrato e orientato 150 cittadini, per 50 è stato organizzato un colloquio con le imprese, sono stati avviati 14 tirocini in 12 imprese.