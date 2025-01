Bari, ripuliti i seggiolini dello stadio San Nicola

Ripuliti i seggiolini dello stadio San Nicola di Bari. A renderlo noto l’Ssc Bari che ha comunicato l’avvio degli interventi in seguito alle polemiche degli scorsi giorni. Tanti i tifosi che si erano lamentati della sporcizia dovuta, in particolare, alla presenza dei colombi. “Proseguono gli interventi di pulizia straordinaria nei diversi settori dello Stadio San Nicola – si legge nella nota – pianificati alla luce dell’eccezionalità del momento e dovuta alla maggiore presenza di stormi di colombi causata dagli interventi sul terreno di gioco. Questi interventi straordinari si aggiungono al normale piano operativo già previsto nelle giornate che precedono la gara in casa”, concludono.