Bari, rissa nel quartiere Umbertino: ferito un “ambassador”

Lo sfogo è scritto direttamente sui social dal l titolare della vineria Alma, nonché presidente del comitato gestori Umbertino. Uno dei suoi “noise Ambassador” (figura presente nel progetto di autoregolamentazione che i gestori dei locali hanno condiviso con l’obiettivo di creare e mantenere un ambiente sicuro, rispettoso e accogliente per tutti i clienti, i turisti e i cittadini residenti della zona Umbertina), è stato ferito per sedare una rissa. E’ stato portato in ospedale. Il gestore racconta di provare “rabbia e costernazione”, perché questa è la “dimostrazione che noi non possiamo e non riusciamo a sostituirci alla pubblica sicurezza”

Annunci

Di seguito il post pubblicato: “Scrivo di rado, e molte volte lo faccio per far sorridere o essere ironico o irriverente ma purtroppo non è questo il caso Scrivo come Presidente del comitato gestori Umbertino Stasera è successa una cosa molto grave

Uno dei “miei” ragazzi del comitato salvaguardia Umbertino, come NR Ambassador, ha cercato di sedare una discussione ma non è andata nel migliore dei modi… È stato portato in ospedale in ambulanza solo perché si “è messo mezzo” per fare da paciere in una discussione a mezzo isolato della sua attività, quindi neanche dovuto il suo intervento come gestore ma solo come buon senso e senso civico e appartenenza alla città. Questo a dimostrazione che noi non possiamo e non riusciamo a sostituirci alla pubblica sicurezza per riconoscimenti e autorità. Ci abbiamo provato, lo abbiamo voluto noi per lavorare, cercando anche di sostituirci alle autorità ma mi rendo conto oggi che non possiamo Da Presidente del comitato chiedo che la nostra forma di autoregolamentazione, sia comunque supportato dalla sicurezza che lo Stato, la regione, il comune devono fornire in ogni zona, e maggiormente in una zona che è considerata “attenzionata”. Scritto con rabbia e costernazione”

foto repertorio