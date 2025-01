Bari, sporcizia e degrado in corso Benedetto Croce

Dal cattivo odore, ai rifiuti. Sono solo alcune delle questioni che preoccupano i consiglieri di Fratelli d’Italia del Municipio 2, che nella mattinata di oggi hanno effettuato un sopralluogo in corso Benedetto Croce, luogo in cui si rifugiano spesso i senza fissa dimora per riposare e ripararsi nelle giornate più fredde.

“Abbiamo notato un aumento della presenza di senza fissa dimora, che, purtroppo – spiegano – ha portato a situazioni di sporcizia e grossi disagi. I rifiuti accumulati, il cattivo odore e l’assenza di condizioni igieniche adeguate compromettono non solo la vivibilità dell’area, ma anche la sicurezza di chi la attraversa. Questa situazione sta diventando insostenibile e causa preoccupazione tra i cittadini e per i genitori che giornalmente accompagnano i figli nelle scuole limitrofe. Chiederemo nelle opportune sedi un intervento urgente per ripristinare la pulizia e la sicurezza della zona, e per fornire assistenza ai senza fissa dimora, affinché nessuno nel nostro Municipio resti indietro attraverso il supporto necessario che queste situazioni necessitano”, concludono.