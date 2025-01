Rimmel: cinquant’anni della canzone senza tempo di De Gregori

Cinquant’anni fa nasceva un brano che sarebbe diventato molto più di un semplice successo discografico.

Forse lui non lo sapeva ancora, ma “Rimmel” sarebbe diventato un pezzo di storia, una riflessione sull’amore, sul tempo che passa e sulla sua bellezza che sfuma.

De Gregori, con delicatezza e poesia ha saputo non solo raccontare l’inquietudine di un’epoca, ma quella di ognuno di noi.

“Rimmel” mescola realtà e sogno, un po’ come il trucco che cambia il volto ma non la verità sottostante. È un quadro complesso di sensazioni ed esperienze, descritto attraverso immagini potentissime. È un testo che parla d’amore, ma anche di perdita, di trasformazione, di quella realtà che spesso non coincide con le aspettative.

Il termine “Rimmel” è chiave e significato del brano. È il simbolo della bellezza superficiale, di quella che, purtroppo, tende a svanire con il tempo. È emblema della fragilità delle cose, delle emozioni che possono sembrare forti e durevoli, ma che sono destinate a scomparire con l’avanzare del tempo.

L’amore cantato in “Rimmel” si riduce a una sfida tra giocatori, che si rivelano bluffeur senza scrupoli: “I tuoi quattro assi, bada bene di un colore solo, li puoi nascondere o giocare come vuoi”.

E tra alibi e paure si consuma un addio, forse mai raccontato così bene: “Ora le tue labbra puoi spedirle a un indirizzo nuovo”. E dopo carte da gioco, zingari, trucchi, colli di pelliccia, tutto termina con una foto che lei chiede a lui, quella “in cui tu sorridevi e non guardavi”.

La bellezza di questo brano, forse sta proprio in questo: nell’accettazione del fatto che le cose possano non durare, ma nel riconoscere che la loro brevità, talvolta, le rende ancora più significative.

Era il 1975, e ancora oggi, a cinquant’anni dalla sua pubblicazione, “Rimmel” riesce a toccare il cuore degli ascoltatori, riesce ad emozionare ed essere sempre attuale.

De Gregori ha pensato di celebrare questo anniversario nel migliore dei modi: sul palco. Il cantautore ha infatti da poco appena annunciato il tour “Rimmel 2025 – teatri palasport club”, ben 27 concerti programmati tra ospiti e sorprese a partire dal prossimo ottobre.

Come “buoni amici”, noi aspettiamo!