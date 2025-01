Stp, via libera al sistema di controllo e al comitato di indirizzo

Il Consiglio metropolitano ha approvato all’unanimità il Disciplinare per l’esercizio in forma congiunta del controllo societario sulla STP spa, la Società Provinciale Trasporti di Bari, interamente partecipata da pubbliche amministrazioni quali la Città Metropolitana di Bari, con quota pari al 38,91%, l’Amministrazione Provinciale di Barletta Andria Trani, con quota pari al 12,09% e la Città di Trani con quota di partecipazione diretta del 5% ed indiretta, per il tramite della società AMET s.p.a. (partecipata al 100%), del 44%.

Con tale provvedimento gli Enti soci si impegnano ad avviare un’azione condivisa di controllo sull’operatività della società, in linea con i principi di trasparenza che caratterizzano l’azione amministrativa degli Enti stessi. Il “controllo societario” si articolerà attraverso il controllo sull’attuazione degli obiettivi e degli indirizzi programmatici, sugli equilibri economico/finanziari e sulla qualità dei servizi.

“Un atto importante – dichiara il sindaco metropolitano, Vito Leccese – che conferma la volontà dell’Ente metropolitano di fare squadra con la provincia BAT e la Città di Trani per garantire efficacia e trasparenza alla gestione di una società che è strategica per il trasporto pubblico su scala provinciale e interprovinciale. Grazie al sindaco di Trani, Amedeo Bottaro, e al presidente BAT, Bernardo Lodispoto, per aver consentito il raggiungimento di un obiettivo importante che conferma la determinazione dei soci pubblici di credere e investire in una Azienda che dovrà continuare ad essere pubblica nell’ interesse esclusivo della mobilità e del trasporto”.

Il Disciplinare prevede anche la costituzione di un Comitato di indirizzo e coordinamento, composto dai legali rappresentanti degli enti soci e di una Struttura tecnica di supporto, composta dai responsabili del controllo societario di ciascun ente socio, in numero e con competenze adeguate, integrato dal Dirigente del Servizio Finanziario e dai Dirigenti competenti per materia in relazione ai servizi gestiti dalla società.