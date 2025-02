Aeroporti Puglia cerca addetti scalo per Bari, Brindisi e Grottaglie

Aeroporti Puglia cerca personale. L’annuncio sui social negli scorsi giorni. In particolare, si cercano addetti scalo per gli aeroporti di Bari, Brindisi e Grottaglie. Obiettivo, quello di potenziare gli organici. Tra i requisiti specifici per accedere alla selezione rientrano il diploma di scuola secondaria di II grado, il livello B1 di conoscenza della lingua inglese scritta e parlata e la disponibilità a lavorare su turni (H24), inclusi week-end e festivi. Il bando completo è disponibile al seguente link.

Annunci

