America, precipita piccolo aereo a Philadelphia: almeno sei morti

Sarebbero almeno sei i morti in seguito a un incidente aereo avvenuto a Philadelphia, in America. Secondo una prima ricostruzione l’aereo, da trasporto medico, sarebbe precipitato incendiando anche alcuni edifici. Ci sono anche feriti a terra. L’aereo trasportava un paziente pediatrico e altre cinque persone, tutte di nazionalità messicana. Non ci sono ancora conferme in merito a sopravvissuti. Lo schianto è avvenuto a meno di 5 chilometri dall’aeroporto Northeast Philadelphia. E’ il secondo incidente aereo in pochi giorni in America. L’ultimo lo scorso 30 gennaio quando c’è stato uno scontro in volo tra un aereo di linea regionale e un elicottero militare vicino all’aeroporto Ronald Reagan, a Whashington Dc.