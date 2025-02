Assalti a bancomat nel Foggiano, due colpi in una notte

Colpi in serie ai bancomat in provincia di Foggia: all’alba due sportelli ATM sono stati fatti saltare in aria con l’esplosivo, causando ingenti danni alle sedi bancarie. I raid sono avvenuti a Monte Sant’Angelo e Orta Nova, dove i malviventi hanno piazzato ordigni nella fessura degli sportelli automatici, provocando potenti deflagrazioni.

I carabinieri stanno verificando se i rapinatori siano riusciti a impossessarsi del denaro e analizzano le immagini della videosorveglianza per risalire ai responsabili. Il primo attacco è avvenuto intorno alle 4:30 alla banca Bper di corso Vittorio Emanuele a Monte Sant’Angelo, il secondo poco dopo nella centrale piazza Pietro Nenni a Orta Nova, ai danni della banca Bpm. Indagini in corso.

Foto repertorio